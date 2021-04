Speciale scuola: Tempesta-Baglio (Pd), commissione urgente su succursale Fratelli Cervi plesso Mazzacurati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla collega Giulia Tempesta abbiamo richiesto la commissione straordinaria dopo essere stati sollecitati da alcuni cittadini sulla condizione della succursale 'Fratelli Cervinara, di cui non riceviamo aggiornamenti ormai da un anno sull'apertura annunciata del plesso Mazzacurati". Così in un post su Facebook la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. "Cittadini che aspettano risposte da ben 5 anni - aggiunge - Sul punto ci sono state date delle risposte incomplete. Ad oggi sappiamo che il plesso Mazzacurati non risulta nelle domande di iscrizione. Vogliamo avere la certezza che per il nuovo anno scolastico il plesso non solo venga consegnato dal Comune, ma sarà operativo e comprensivo del trasporto pubblico scolastico. Verrà effettuata un'altra commissione alla presenza del dipartimento Simu e del dirigente scolastico per fare il punto sui lavori e verificare che l'amministrazione si sia mossa per tempo. Avanti perché il Comune si impegni a garantire il diritto allo studio per tutte e tutti", conclude Baglio. (Com)