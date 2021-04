Speciale scuola: disponibile piattaforma per compilazione Curriculum dello studente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle certificazioni linguistiche alle attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, sportive, artistiche e di volontariato. Sono tutte informazioni che, da quest’anno, studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel Curriculum dello studente, un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività extrascolastiche), che entra in vigore con i prossimi esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Istruzione. Il Curriculum - continua la nota - è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello stesso esame, nella stesura dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio. La novità riguarda quasi mezzo milione di studenti, oltre 7 mila scuole sedi di esame, circa 26 mila classi. Il Curriculum può essere compilato in formato digitale, attraverso la pagina web dedicata predisposta dal ministero dell’Istruzione, curriculumstudente.istruzione.it. (Com)