Speciale scuola: De Angelis (Lega), aumentare aiuti a famiglie e studenti

- "Le nostre scuole sono state tra quelle più a lungo chiuse. In molti ragazzi si sono riscontrati vari disturbi e disagi psichici, causati in parte anche dall'assenza di normalità e dal mancato rapporto con coetanei e insegnanti. Ci si domanda quanto, queste problematiche, potranno incidere sul futuro scolastico dei nostri figli. Tornare a scuola è un loro diritto e sarà necessario farlo prevedendo tutta una serie di presidi che garantiranno sicurezza e salute, così come termoscanner e ventilazione delle aule". Lo afferma, in una nota, la deputata della Lega Sara De Angelis. "In futuro dovranno essere previsti maggiori interventi economici mirati per l'assunzione di nuovi insegnanti e maggiori aiuti alle famiglie. I nostri ragazzi vogliono tornare a scuola, garantiamo loro il futuro non lasciamoli soli", aggiunge. (com)