Speciale scuola: verso mozione unitaria di maggioranza, segnale di unità in difesa istruzione

- Le forze di maggioranza sono al lavoro su una mozione unitaria per la riapertura delle scuole. Lo anticipano, in una nota congiunta, i capigruppo delle forze politiche di maggioranza in commissione Cultura alla Camera Alessandra Carbonaro (M5s), Flavia Piccoli Nardelli (Pd), Valentina Aprea (FI), Daniele Belotti (Lega), Gabrielle Toccafondi (Iv) e Alessandro Fusacchia (FacciamoEco). "Siamo molto soddisfatti dell'impegno che va al di là dei colori politici: votando un testo unico daremo un bel segnale di unità del Parlamento nella tutela del diritto all'istruzione e della scuola come bene comune". L'obiettivo della mozione è impegnare il governo a mettere in campo una serie di iniziative a sostegno del mondo della scuola, a partire dalla riapertura in sicurezza degli istituti di ogni ordine e grado il prima possibile. "Le giovani generazioni sono già state duramente colpite dalle misure di contrasto alla pandemia: oggi rimetterle al centro è il primo passo indispensabile per far ripartire l'intero Paese", concludono i sei deputati. (Com)