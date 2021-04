Speciale scuola: Valente (M5s), dopo riapertura si sblocchi legge su educazione fisica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Su studentesse e studenti la pandemia ha causato un danno non quantificabile dovuto dall'assenza dell'insegnamento e della pratica dell'attività motoria. E questo oltre alle drammatiche conseguenze in termini di apprendimento e socialità". Lo ha affermato Simone Valente, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Cultura, intervenuto nell'Aula di Montecitorio durante la discussione della mozione per la riapertura delle scuole. "La situazione attuale - ha proseguito il parlamentare - ci pone davanti riflessioni serie per la ripartenza e il futuro dell'istruzione. Già prima della pandemia, però, molti giovani non potevano fare sport o attività motoria per mancanza di risorse o di palestre dove praticarlo. Il mio appello è al governo, affinché crei le basi per far ripartire l'attività fisica nelle scuole in modo equo e diffuso su tutto il territorio nazionale".