Speciale scuola: Decaro (Anci) a Bonetti, ripetiamo esperienza positiva 2020 centri estivi

- Ripetere anche per il 2021 la misura di potenziamento dei centri estivi diurni per bambini e ragazzi fino a 16 anni che, nel 2020, ha garantito un ritorno alla socialità, dopo la chiusura delle scuole per il contenimento della pandemia, e al tempo stesso ha supportato i genitori impegnati col lavoro. Lo scrive il presidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Antonio Decaro, alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in vista dell'incontro fissato per giovedì mattina. "Lo scorso anno grazie al lavoro di concerto tra l'Anci e il ministero - scrive Decaro a Bonetti - abbiamo ottenuto importanti risultati nell'organizzazione dei servizi socio-educativi, nei mesi estivi. In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e della opportunità di mantenere le stesse condizioni di sicurezza nell'organizzazione di queste attività, è necessario avere certezze sulla ripetizione della misura e sul rinnovo dei relativi finanziamenti diretti ai Comuni". (Com)