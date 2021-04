Difesa: due bombardieri B-1 Usa sorvolano le acque del Mar Egeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due bombardieri pesanti supersonici statunitensi hanno effettuato missioni di sorvolo nel Mar Egeo, nei pressi delle coste greche. Lo ha riferito il Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom). "Come parte dei continui sforzi del Comando europeo degli Stati Uniti per dimostrare le capacità di vasta portata dei bombardieri strategici statunitensi, due bombardieri B-1 Lancer di stanza alla base aerea di Ellsworth nel Dakota del Sud hanno condotto oggi missioni di sorvolo nel Mar Egeo", ha riferito Eucom in un comunicato. Il comando ha detto che la missione ha dimostrato il fermo "impegno degli Stati Uniti per la sicurezza europea". L'Eucom ha anche riportato che i bombardieri erano scortati da due caccia F-16 statunitensi con sede ad Aviano, in Italia, quando sono arrivati in Europa prima di sorvolare il Mar Egeo. (Beb)