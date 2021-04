Inps: Civ, gettito contributivo 2020 in calo a 225,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi dei dati di stima del Pre-Rendiconto sociale 2020, per quanto riguarda il bilancio, evidenzia un gettito contributivo dell'Inps pari a 225,5 miliardi di euro, in diminuzione di circa 11 miliardi di euro sul consuntivo 2019 che è stato di 236 miliardi di euro, ma in aumento di oltre quattro miliardi (+1,9 per cento) rispetto alle previsioni assestate nell’ottobre 2020. E’ quanto emerge dal pre-Rendiconto Sociale 2020 presentato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell’Inps. Le uscite per prestazioni istituzionali si attestano a 360 miliardi di euro, in aumento di 29 miliardi rispetto al consuntivo dell’anno precedente ed in riduzione di circa 11 miliardi di euro (-3,2 per cento) rispetto ai 371 miliardi di euro delle previsioni assestate.(Rin)