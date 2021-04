Inps: Civ, nel 2020 oneri per trattamenti di disoccupazione pari a 13 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima degli oneri per i trattamenti di disoccupazione nel 2020 si attesta a 13 miliardi di euro a favore di 2.700.000 lavoratori, al netto dei beneficiari della disoccupazione agricola ancora in fase di definizione, circa 500mila. E’ quanto emerge dal pre-Rendiconto Sociale 2020 presentato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell’Inps. Secondo quanto emerge dal rapporto, la spesa per i trattamenti di sospensione dei rapporti di lavoro (cassa integrazione) è stata sostenuta dalla fiscalità generale per 6 miliardi di euro, mentre per altri 6,5 miliardi di euro è stata finanziata, in termini solidaristici, dalla gestione per le prestazioni temporanee (Inps), gestione alla quale afferiscono i peculiari contributi versati dalle imprese.(Rin)