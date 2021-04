Covid: produzione vaccino Sputnik V potrebbe iniziare entro l'anno in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V potrebbe iniziare quest'anno a Illertissen, in Baviera. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il ministro della Salute del Land tedesco, Klaus Holechek, confermando l'esistenza di un memorandum d'intenti con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). "Abbiamo un memorandum con l’Rdif, che prevede in pratica l'organizzazione autorizzata del governo russo per la vendita di vaccini che possono essere prodotti a Illertissen", ha dichiarato Holechek. "Penso che accadrà entro un anno", ha aggiunto il ministro. "La condizione è, ovviamente, che riceva l'approvazione" dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha dichiarato Kholechek.(Geb)