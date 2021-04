Ruanda-Francia: aperti al pubblico gli archivi francesi sul genocidio dei tutsi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca stabilisce quindi un insieme di responsabilità, pesanti e gravi", aggiunge il rapporto redatto dai 14 membri della commissione. Le conclusioni riassumono l'analisi degli storici al termine della loro ricerca di due anni negli archivi relativi al periodo 1990-1994, dall'Operazione Noroit (condotta nell'ottobre 1990 dalle truppe francesi nel contesto della guerra civile ruandese) fino alla fine dell'Operazione Turchese. A giugno scorso il Consiglio di Stato francese ha autorizzato la consultazione degli archivi dell'ex presidente Francois Mitterrand riguardanti il genocidio in Ruanda nel 1994 e il ruolo svolto da Parigi nella crisi. Le autorità hanno risposto positivamente alla richiesta, più volte espressa, del ricercatore Francois Graner, sostenendo che si tratti di "un interesse legittimo" volto a "nutrire le sue ricerche storiche e far luce" su un dossier "di interesse pubblico". Sebbene l'ex presidente François Hollande avesse declassificato parte degli archivi durante il suo mandato, i documenti militari e altre parti dell'archivio erano rimaste inaccessibili. Nel 1994, tra aprile e luglio, 800 mila persone persero la vita in Ruanda durante il genocidio. Il presidente Macron ha annunciato l'intenzione di istituire una commissione di ricerca sui fatti ruandesi ad aprile del 2019, in occasione del 25mo anniversario del genocidio. (Frp)