Camera: domani audizioni su pensionamento anticipato lavoratori edili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 8 aprile, la Commissione Lavoro, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini, svolge le seguenti audizioni: ore 13.45 rappresentanti Inail; ore 14.15 Concetta Ferrari, titolare della direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Lo riferisce una nota di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)