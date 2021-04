Ue: Provenzano (Pd), Erdogan piccolo autocrate, Europa non si faccia intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recep Tayyip Erdogan prova a "umiliare Ursula von der Leyen e, appena qualche giorno fa, ha ritirato la Turchia dalla Convenzione contro la violenza sulle donne". Lo dichiara in un tweet il vicepresidente del Partito democratico (Pd), Giuseppe Provenzano. "I suoi comportamenti lo qualificano per quello che è. Un autocrate piccolo piccolo. L’Ue non si faccia intimidire da queste provocazioni", aggiunge il vicepresidente Pd. (Rin)