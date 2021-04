Turchia: Delmastro (Fd'I), revocare status di Paese candidato a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ursula von der Leyen ha "saggiato sulla sua pelle la civiltà turca. Il sultano Erdogan ha avuto il piacere di lasciare in piedi la presidente von der Leyen che si è tristemente accomodata su un divanetto laterale. A lato e in silenzio: questo è il posto delle donne per il sultano Erdogan". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Esteri. "Nessun sussulto di dignità di Michel, presente e silente. L'Europa, pronta a digrignare i denti con Polonia e Ungheria, saprà battere un colpo, avrà un sussulto di dignità? Lo 'stato di diritto', strumento vessatorio verso Polonia e Ungheria, viene dopo lo 'stato di civiltà' mortificato da Erdogan. Serve altro - conclude - per revocare lo status di paese candidato alla adesione europea nei confronti della Turchia del sultano?".(Com)