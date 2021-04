Covid: Regione Lombardia, 20mila tamponi gratuiti al Coni, aiuto alle federazioni per ripartenza sicura attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Lombardia su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti, ha deliberato l'assegnazione gratuita al Coni Lombardia di 20mila test rapidi antigenici nasofaringei per la rilevazione della Sars-CoV-2. I tamponi saranno distribuiti tra le federazioni sportive per le verifiche necessarie in vista della ripresa delle attività, dopo il blocco resosi necessario per il contenimento della pandemia da Covid. "Si tratta di un aiuto vero e concreto per la ripartenza veloce e in piena sicurezza dell'intero movimento sportivo lombardo", sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale allo sport, alle Olimpiadi 2026 e ai grandi eventi. "Lo sport - osserva Letizia Moratti - rappresenta un importante momento di socialità, oltre che veicolo fondamentale per il benessere psico-fisico delle persone, attraverso le varie discipline praticate da migliaia di tesserati. Era quindi fondamentale dare un aiuto per la ripresa in sicurezza dell'attività sportiva nelle varie realtà presenti sul nostro territorio. La ripartenza del Paese e la vittoria nella difficile battaglia al Covid passa anche dalla ripartenza di questo straordinario contenitore di valori e di energie positive come è il mondo dello sport. Qualità e doti che vanno anche oltre gli importanti risultati della pratica agonistica". (segue) (Com)