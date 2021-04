Covid: Regione Lombardia, 20mila tamponi gratuiti al Coni, aiuto alle federazioni per ripartenza sicura attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test saranno destinati ai controlli degli atleti e del personale delle federazioni sportive affiliate al Coni Lombardia. "L'intero movimento sportivo nazionale - spiega Rossi - ha sofferto molto in questi mesi a causa del Covid. La ripresa a pieno regime delle attività regionali degli atleti è fondamentale per la tenuta del sistema. Per questo, la Giunta ha deciso di mettere in campo quest'importante misura, affiancandola alle numerose già deliberate in precedenza a favore delle società sportive e dello sport regionale. I test rapidi sono uno strumento efficace per garantire le attività sportive in sicurezza e per individuare e circoscrivere con tempestività eventuali focolai. Il loro utilizzo sistematico permette agli atleti di affrontare con serenità allenamenti e gare. Questi test hanno, però, un costo che può rivelarsi proibitivo per le federazioni più piccole. Con questa prima fornitura Regione Lombardia vuole sostenere una ripresa più serena delle attività da parte degli atleti e dell'intero movimento sportivo regionale" conclude Rossi (Com)