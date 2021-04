Covid: Commissione, 123 milioni di euro con Orizzonte Europa per ricerca su varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta mobilitando 123 milioni di euro nell'ambito di Orizzonte Europa, il nuovo programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea, per sostenere la ricerca urgente sulle varianti del coronavirus. Questo primo finanziamento di emergenza nell'ambito di Orizzonte Europa si aggiunge a una serie di azioni di ricerca e innovazione finanziate dall'Ue per combattere il coronavirus. Fa parte dell'azione complessiva intrapresa dalla Commissione per prevenire, mitigare e rispondere agli effetti delle varianti, in accordo con il nuovo piano europeo di preparazione alla bio-difesa, l'incubatore Hera. "Continuiamo a mobilitare tutti i mezzi a nostra disposizione per combattere questa pandemia e risolvere le difficoltà che pongono le varianti del coronavirus. Dobbiamo unire le nostre forze per prepararci al futuro, intervenendo dalla diagnosi precoce delle varianti all'organizzazione e al coordinamento delle sperimentazioni cliniche di nuovi vaccini e trattamenti, garantendo la raccolta e la condivisione dei dati corretti in tutte le fasi", ha dichiarato la commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel. La Commissione ha lanciato nuovi inviti che integrano gli sforzi precedenti per sviluppare trattamenti e vaccini, organizzando ed effettuando sperimentazioni cliniche per far avanzare lo sviluppo di trattamenti e vaccini promettenti contro il Covid 19. Sosterranno la creazione di reti su larga scala oltre i confini dell'Europa, creando collegamenti con iniziative europee, e rafforzeranno le infrastrutture necessarie per la condivisione di dati, competenze, risorse di ricerca e servizi di esperti tra ricercatori e organizzazioni di ricerca. (Beb)