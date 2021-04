Vaccino: Orlando, con intesa raggiunta possibile mettere in sicurezza lavoratori più esposti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa sulle vaccinazioni nelle aziende “significa la possibilità di vaccinarsi sui luoghi di lavoro e di mettere in sicurezza soprattutto i lavoratori più esposti al contagio”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervistato dal Tg2. “Non appena ultimate le vaccinazioni delle categorie fragili questo sarà un ulteriore canale che si affiancherà a quello della sanità territoriale”, ha spiegato Orlando. Secondo il ministro, “i vantaggi sono evidenti: la possibilità di ripartire più rapidamente, di far accedere più persone alla vaccinazione, di mettere i luoghi di lavoro in condizione di ripartire”.(Rin)