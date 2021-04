Ue: Commissione lancia nuovo sito web in vista del vertice globale sulla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea lancia oggi un nuovo sito web sul prossimo Global Health Summit, il vertice globale sulla salute che sarà ospitato dalla Commissione europea e dalla presidenza italiana del G20 e che si terrà il 21 maggio 2021 a Roma. La Commissione ha specificato che sarà un'opportunità per i leader mondiali, i capi delle organizzazioni internazionali e regionali e i rappresentanti degli organismi sanitari globali di condividere le lezioni apprese dalla pandemia di Covid. Svilupperanno e sosterranno anche una "Dichiarazione di Roma" di principi che dovrebbero guidare la futura cooperazione nella prevenzione e risposta alle crisi sanitarie globali. Questi principi dovrebbero servire come base per coordinare le azioni a livello globale, regionale e nazionale al fine di rafforzare i sistemi sanitari e migliorare le capacità di preparazione in tutto il mondo. In vista del vertice, il sito web verrà aggiornato regolarmente per fungere da hub di informazioni per cittadini, governi, organizzazioni partner e media. (Beb)