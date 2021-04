Speciale difesa: fonti stampa, accordo tra Safran e Mtu su motore Scaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Safran e quello tedesco Motoren und turbinen union (Mtu) hanno trovato un'intesa sul secondo pilastro del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf) che riguarda il motore del caccia europeo destinato a sostituire i Rafale e gli Eurofighter. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "La Tribune", spiegando che le due società hanno presentato la scorsa settimana la proposta ai governi della Germania, della Francia e della Spagna. Il documento, però, non è stato firmato dal gruppo spagnolo Industria de Turbo Propulsores (Itp), controllata di Rolls Royce che partecipa al progetto. Con Itp "non c'è stato accordo", spiega una fonte. L'accordo tra Safran e Mtu prevede che il modello da dimostrazione, pronto nel 2026 secondo il programma, monterà una versione migliorata del motore M88 del caccia Rafale. (Frp)