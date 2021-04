Speciale difesa: Groenlandia, elezioni anticipate, vittoria del partito indipendentista Inuit Ataqatigiit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Groenlandia hanno un'autonomia rispetto alle politiche economiche e sociali, ma dipendono dalla Danimarca per la politica monetaria, gli affari esteri e la difesa. La decisione in merito al giacimento presso il monte Kvanefjeld, dove si troverebbe la seconda più grande concentrazione al mondo di terre rare e la quinta di uranio, spetterà dunque a un governo espressione di istanze ambientaliste, un possibile contraccolpo per gli interessi delle numerose compagnie estere che mirano allo sfruttamento delle miniere della Groenlandia. (Sts)