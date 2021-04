Speciale difesa: Repubblica Ceca, Kscm negozierà con Ano la prosecuzione del suo sostegno esterno al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) negozierà con Ano la prosecuzione del suo sostegno esterno al governo di minoranza ceco. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". I rappresentanti delle due formazioni si incontreranno intorno alle ore 17 presso la Strakova Akademie, sede del governo. La direzione del Kscm ha infatti votato a larga maggioranza contro la prosecuzione della collaborazione con l'esecutivo e ora sarà necessario rinegoziare i termini del sostegno esterno dei comunisti. Il Kscm reputa che l'esecutivo guidato dal primo ministro Andrej Babis sia inadempiente nei confronti delle promesse fatte alla formazione tre anni fa. I comunisti non hanno per esempio gradito che al ministero della Difesa sia stati attribuiti fondi per 10 miliardi di corone (oltre 380 milioni di euro) dopo che il Kscm aveva subordinato il loro voto favorevole all'ultima legge di bilancio al dirottamento di queste risorse altrove. Il Kscm è inoltre critico nei confronti dell'approccio dell'esecutivo all'ampliamento della centrale nucleare di Dukovany. (Vap)