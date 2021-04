© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu ha tenuto un colloquio telefonico con la controparte armena, Vaharshak Harutiunyan, in merito alla situazione nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto il dicastero della Difesa russo. I due ministri hanno affrontato anche questioni di interesse bilaterale nel corso della conversazione, come spiegato in una nota ministeriale. (Rum)