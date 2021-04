Speciale difesa: Teheran conferma attacco a nave Saviz, l’ombra di Israele dietro il sabotaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni analisti israeliani fanno rientrare tra gli attacchi dello scontro "marino" tra Iran e Israele anche il disastro ambientale avvenuto a fine febbraio nel Mediterraneo orientale quando una petroliera ha riversato in mare circa 100 mila di catrame e bitume con conseguenze dalle coste israeliane fino al Libano. Ad oggi non sono chiare le dinamiche dell’incidente che, secondo vari rapporti diffusi sia dalla stampa israeliana che internazionale, sarebbe stato provocato da un sabotaggio condotto dall’unità del commando navale israeliano, Shayetet 13, che avrebbe piazzato una mina contro la nave battente bandiera panamense Emerald che trasportava petrolio iraniano verso la Siria. L'establishment della difesa israeliano da tempo teme che l'Iran avrebbe aperto un nuovo fronte contro Israele in mare. Funzionari della difesa hanno avvertito negli ultimi anni che ciò potrebbe minacciare la libertà di navigazione nel Golfo Persico, danneggiando gravemente l'economia israeliana, in parte tagliando le importazioni. Lo stretto di Bab al-Mandab, che separa l'Asia dall'Africa lo Stretto di Hormuz, che separa il Golfo Persico dal Golfo di Oman e il Canale di Suez sono tre dei passaggi marittimi più importanti del mondo. (Res)