Speciale difesa: Sudan-Qatar, presidente Consiglio sovrano sudanese al Burhan in visita a Doha

- Il presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, è partito questa mattina alla volta del Qatar per una visita ufficiale di due giorni su invito dell'emiro Tamim bin Hamad al Thani. Durante la visita, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa sudanese "Suna", al Burhan è accompagnato dal ministro delle Finanze, Jibril Ibrahim, dal ministro degli Esteri, Maryam al Sadiq al Mahdi, e dal ministro della Difesa, Yassin Ibrahim Yassin. Alla partenza all'aeroporto di Khartum, al Burhan è stato salutato dal tenente generale Ibrahim Jaber, incaricato d'affari dell'ambasciata del Qatar in Sudan, dall'ambasciatore Talal al Anzi e da numerosi ministri e funzionari qatarioti. La visita segue quella effettuata a Doha nel mese di febbraio da una delegazione del Sudan guidata dal vicepresidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo alias “Hemeti”, la prima di un alto funzionario del governo sudanese dopo il crollo del regime di Omar al Bashir nell'aprile 2019. La delegazione sudanese ha incontrato l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il vice primo ministro che è anche il ministro degli Esteri, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Parlando alla stampa al termine della missione, il ministro degli Esteri sudanese Omer Gamar Eldin ha dichiarato che le due parti hanno discusso di relazioni bilaterali e dei modi per sostenere la pace in Darfur. (Res)