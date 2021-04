Speciale difesa: Russia-Bielorussia, ministra Esteri spagnola, Ue non cerca conflitto ma non tollera aggressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non cerca una "relazione conflittuale" con la Russia e la Bielorussia, ma non "tollera nemmeno aggressioni". Lo ha affermato oggi a Vilnius la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, nel corso di una conferenza stampa con l'omologo lituano, Gabrielius Landsbergis. "La Spagna è impegnata nella difesa e nella sicurezza del fianco orientale dell'Ue", ha sottolineato Gonzalez Laya, ricordando la partecipazione delle truppe spagnole nella missione Nato nei Paesi Baltici. In merito al possibile ingresso dell'Ucraina nella Nato, la ministra spagnola ha evitato di pronunciarsi, ma ha ricordato che l'Ucraina "ha già una relazione speciale con la Nato senza esserne membro" e, pertanto, gode "di uno status speciale che è fruttuoso e sano". Secondo Gonzalez Laya, la situazione in Bielorussia "si sta deteriorando" dopo la rielezione, non riconosciuta dall’Ue, di Aleksandr Lukashenko per un sesto mandato. Secondo la ministra, non si tratta di "una questione geopolitica" ma "di rispetto della democrazia e dei diritti umani". La ministra ha aggiunto che i cittadini bielorussi hanno chiesto "in massa" il rispetto della democrazia e dei diritti umani e per questo motivo, la Spagna è disposta a sostenere "qualsiasi misura dell'Ue" volta a promuoverli. Durante il suo soggiorno a Vilnius, Gonzalez Laya dovrebbe tenere un breve incontro con la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaja. (Sts)