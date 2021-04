Roma: Meloni su stop ztl, Raggi va contro mozione Fd'I approvata da Aula, gesto gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri l'Assemblea capitolina ha approvato la mozione di Fratelli d'Italia per prorogare la sospensione della ztl. Oggi incredibilmente il sindaco Raggi e la sua Giunta decidono di andare contro la decisione dell'Aula Giulio Cesare e riattivare i varchi. Un gesto gravissimo e senza senso, che probabilmente sarà utile alla Raggi per imporsi nelle beghe del suo partito ma che di certo penalizza i romani". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)