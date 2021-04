Omofobia: Ostellari (Lega), grazie a Zan per solidarietà, seguiamo regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio l’onorevole Zan per la solidarietà espressa nei miei confronti, dopo gli attacchi e le minacce che ho ricevuto in questi giorni. Ho sempre assolto il mio ruolo con attenzione e rispetto e continuerò a farlo. Avevo garantito che l’ufficio di presidenza si sarebbe tenuto già al termine dell’ultima seduta di commissione e così sarà. In quell’ambito, ascolterò scrupolosamente le richieste dei capigruppo e deciderò sulla base delle norme poste a garanzia di tutti: prima del contenuto si osserva la forma”. Così in una nota il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. (Com)