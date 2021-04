Covid: Giovannini, dobbiamo uscire dalla crisi diversi da come ci siamo entrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono come non mai al centro dell’azione di governo: la creazione del ministero per la Transizione ecologica, così come il cambio di nome di quello che oggi è il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dimostrano la necessità di uscire dalla crisi diversi da come ci siamo entrati. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al convegno “Pandemia e resilienza” organizzato dall’Asvis. “Dobbiamo fare un salto in avanti: non è un caso che l’attenzione – anche quella del Recovery plan – sia puntata alla riduzione dei divari territoriali, generazionali e di genere”, ha detto, aggiungendo che il cambiamento in Italia è “già in atto, anche se va accelerato, e forse questo non è sufficientemente chiaro”. (Ems)