Recovery: Giovannini, Pnrr fondamentale ma serve cambiamento culturale

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un punto cruciale, ma sarebbe un grave errore pensare che tutto si esaurisca con esso: dobbiamo preparare un programma che sia in linea con le raccomandazioni europee, ma è necessaria una visione sistemica. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al convegno “Pandemia e resilienza” organizzato dall’Asvis. “Altrettanto importante sarà generare un cambiamento culturale: la riorganizzazione del ministero guarda alle finalità dell’Agenda 2030 come non stravolgenti, ma rinforzanti l’idea che i contratti di servizio debbano trovare realizzazione all’interno di questo cambiamento”, ha spiegato, sottolineando la necessità di sviluppare nuovi metodi analitici per valutare l’impatto del Pnrr non solo su Pil e occupazione, ma anche sul raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile. Sui divari sociali, in particolare quelli di genere che sono particolarmente profondi nel comparto infrastrutturale, Giovannini ha affermato di aver “scritto alle società perché diano la giusta attenzione all’elevata intensità di lavoro maschile nel settore: rischiamo di aumentare i divari con l’investimento che vogliamo fare”. (Ems)