Covid: Occhiuto (FI), Draghi accolga nostra richiesta, serve uno scostamento al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia ha chiesto uno scostamento di bilancio di 20-30 miliardi al mese, fino a quando non sarà terminata l'emergenza, per risarcire chi è costretto a restare chiuso e a non lavorare". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa sul decreto Sostegni organizzata dal movimento azzurro. "Facciamo altro debito? Sì, siamo in guerra e quando si è in guerra non si può risparmiare sulle munizioni. Il debito serve per mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo, per tenere in vita l'economia e per rendere, in futuro, sostenibile proprio il debito. Chiediamo al presidente Draghi di accogliere la nostra richiesta per uno scostamento al mese", conclude. (Rin)