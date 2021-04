Milano: muore dopo essere caduto da finestra mentre pulisce vetri, ipotesi incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È quella dell'incidente l'ipotesi investigativa più concreta della Squadra mobile di Milano in merito alla morte di un cittadino filippino di 57 anni precipitato martedì sera da una finestra al quarto piano di un palazzo al civico 114 di viale Monza. L'uomo, impiegato come domestico nell'abitazione, è deceduto durante il tragitto in ospedale in ospedale. Ad allertare il 112 intorno alle 20.45 è stato il dipendente di una pizzeria di fronte allo stabile che ha visto il corpo dopo aver sentito un tonfo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, e gli agenti dell'ufficio Volanti e poi della Squadra mobile. Dai primi accertamenti sembra che la caduta del 57enne sia avvenuta nel momento in cui il proprietario dell'appartamento sia rientrato in casa. In quel momento il domestico era sopra una scala intento a pulire i vetri di una finestra. Al vaglio degli investigatori, diretti dal funzionario Marco Calì, l'eventualità che la vittima abbia perso l'equilibrio sorpreso dall'apertura della porta d'ingresso e sia quindi caduto.(Rem)