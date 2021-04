© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Scozia, ex premier Salmond spinge per "super maggioranza" con suo partito - L'ex primo ministro scozzese Alex Salmond ha affermato che l'opposizione di Londra a un nuovo referendum sull'indipendenza scozzese "si sbriciolerebbe" se il suo nuovo partito Alba aiutasse il fronte indipendentista a vincere con una "super maggioranza" parlamentare alle elezioni politiche scozzesi, che si terranno il 6 maggio. Tuttavia Salmond non ha definito quale sarebbe, in termini numerici, la "super maggioranza" che lui vorrebbe raggiungere insieme con l'altro partito indipendentista, l'Snp della prima ministra Nicola Sturgeon, di cui faceva parte fino a poche settimane fa. I sondaggi non sono molto ottimisti sul futuro di Alba, con le previsioni che variano da 0 a 6 seggi ottenuti dal neo partito. Salmond ha riferito che il suo partito si candiderà solo per i 56 seggi regionali, che si calcolano con metodo proporzionale. (Res)