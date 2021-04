I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Teheran conferma attacco a nave Saviz, l’ombra di Israele dietro il sabotaggio - Il ministero degli Esteri dell'Iran ha confermato oggi l’attacco avvenuto ieri nel Mar Rosso, al largo dello Yemen, contro la nave cargo Saviz, precisando che l’imbarcazione ha subito “danni lievi”. L’Iran ha anche negato che la Saviz sia una nave “spia” utilizzata dai Guardiani della rivoluzione iraniana per controllare il traffico navale al largo delle coste yemenite e fornire informazioni ai ribelli sciiti Houthi. Il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh ha dichiarato che la Saviz non è una nave militare ed è registrata presso l'Organizzazione marittima internazionale, precisando che funge da "stazione logistica" dell'Iran nel Mar Rosso, fornendo servizi antipirateria. "Fortunatamente non si sono verificati incidenti mortali a causa dell'incidente e sono in corso valutazioni tecniche su come si è verificato l'incidente e sulle sue origini", ha dichiarato Khatibzadeh. In base a quanto emerge dai dati del sito specializzato “vessel finder”, sarebbe ferma dal 24 ottobre 2020 nel braccio di mare che separa lo Yemen dall’Eritrea. La lunga presenza della nave nella regione è stata ripetutamente criticata dall'Arabia Saudita. (segue) (Res)