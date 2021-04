© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Ong, più di dieci morti e feriti in esplosione presso base turca a Tell Tamar - Almeno quattro militari turchi sono rimasti uccisi, e altri sette sono rimasti feriti, a seguito di una duplice esplosione presso una base turca a nord-ovest di Tell Tamar, nel governatorato di Al Hasaka, nel nord-est della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo la Ong, le esplosioni sono state causate da due mine nell’area tra i due villaggi di Qashqah e Al Rihaniya. Il numero di vittime potrebbe aumentare, alla luce della presenza di feriti gravi. (segue) (Res)