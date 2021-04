© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Fondazione critica “infiltrazioni” emiratine in lista elettorale Dahlan - La Fondazione internazionale Al Quds, organizzazione della società civile con sede in Libano, ha detto che la lista presentata per le elezioni legislative palestinesi da Mohammed Dahlan, “fuoriuscito” del gruppo palestinese Fatah, comprende “infiltrati” degli Emirati Arabi Uniti che potrebbero imporre l’agenda della normalizzazione con Israele e “assumere il controllo della scena nella città di Gerusalemme”. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Quds al Arabi". Puntando il dito, in particolare, contro un esponente della lista Dahlan, l’accademico Sari Nusseibeh, la Fondazione in un comunicato accusa la lista di voler trasformare Gerusalemme in una “zona cuscinetto” per l’influenza degli Emirati, dove questi possano “offrire servizi di sicurezza, politici e religiosi” agli israeliani “nel quadro dell’Accordo di Abramo”. Tale influenza israelo-emiratina, secondo la Fondazione, ha come obiettivo programmatico la "salvezza" di Gerusalemme e opererebbe tramite il duo Nusseibeh-Dahlan. (segue) (Res)