© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Egitto: oggi ministro Esteri Shoukry a Beirut - Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, si recherà oggi nella capitale libanese Beirut. Lo ha reso noto la diplomazia del Cairo attraverso un comunicato stampa. "La visita mira a confermare il sostegno dell'Egitto al fraterno Libano in tutti gli sforzi volti a superare la crisi in corso, attraverso la formazione di un governo che il primo ministro designato, Saad Hariri, sta formando con tutti i partiti politici", ha dichiarato Ahmed Hafez, il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo. Inoltre, la visita di Shoukry "mira anche a esprimere la solidarietà dell'Egitto al Libano e la necessità di superare le circostanze in atto, volte alla ricerca di un futuro migliore che soddisfi le aspirazioni del popolo libanese in termini di sicurezza, stabilità e sviluppo", ha concluso Hafez. (Res)