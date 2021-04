I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: bilancio statale nuova sfida del premier Dabaiba - Il capo del Governo di unità nazionale in Libia, Abdulhamid Dabaiba, deve affrontare una nuova sfida: l'approvazione parlamentare per la proposta del bilancio dello Stato, oggetto di numerose obiezioni tra i deputati. Da questo dossier dipendono i progetti che Dabaiba si è impegnato a realizzare per risolvere i problemi legati alla vita dei libici: dall'erogazione dell’elettricità, ai servizi sanitari anti-Covid, fino alla crisi dei prezzi dei beni alimentari. Domenica 4 aprile, Dabaiba ha chiesto, durante un discorso rivolto ai libici, alla Camera dei rappresentanti (il parlamento eletto nel 2014) e all’Alto Consiglio di Stato (il "Senato" creato con gli accordi di Skhirat del 2015) di accelerare l'approvazione del bilancio in modo che il governo possa svolgere i suoi compiti, erogare servizi e attuare i progetti di sviluppo. Secondo il deputato Saleh Afhaima, tuttavia, la bozza di bilancio contiene "errori macroscopici che non possono essere trascurati", in particolare cifre considerate spropositate ed esageratamente alte. (segue) (Res)