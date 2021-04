I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba in Kuwait prima tappa tour nel Golfo - Il capo del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid al-Dabaiba, si trova oggi in Kuwait in visita ufficiale nell'ambito del suo tour negli stati arabi del Golfo. Secondo l'Agenzia di stampa del Kuwait (Kuna), il primo ministro kuwaitiano Sabah Khaled Al-Sabah ha ricevuto questa mattina Dabaiba e la sua delegazione al Bayan Palace, in una cerimonia ufficiale. Un portavoce del primo ministro libico, Mohamed Hammouda, ha affermato che il tour di Dabaiba ha lo scopo di unificare la posizione del Golfo riguardo al dossier libico e per rafforzare le relazioni tra tutti gli stati del Golfo sulla base del rispetto reciproco. (segue) (Res)