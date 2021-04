I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: continue tensioni tra El Othmani e la sua maggioranza - La coesione della maggioranza governativa in Marocco è diventata estremamente fragile a seguito del congelamento di diversi progetti e delle modifiche apportate alle leggi elettorali. Il capo del governo è tirato da tutte le parti, sia dal suo stesso partito che dai componenti della maggioranza e dai ministri. La maggioranza non ha potuto tenere nessuna riunione dal 2019, a causa della profondità delle sue divergenze con il leader della coalizione di governo, da un lato, e il Partito giustizia e sviluppo (Pjd), dall'altro, i suoi leader e alcuni ministri. Il quotidiano "Assabah" riporta, nell'edizione di mercoledì 7 aprile, che i rappresentanti della maggioranza non perdono nessuna occasione, durante le sessioni parlamentari, per accusarsi reciprocamente. Fanno meglio dei partiti di opposizione, scatenando molteplici polemiche, che spesso bloccano i lavori parlamentari. Alcuni osservatori sottolineano che Saad-Eddine El Othmani è il capo di governo più "infelice" che il Marocco abbia conosciuto, "tradito" dai membri del suo stesso partito, dalla maggioranza e da alcuni ministri. (segue) (Res)