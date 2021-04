I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fondi Lega: caso Lfc, Fondazione si costituisce parte civile in processi su danni patitiLa Fondazione Lombardia film commission ha deciso di costituirsi parte civile "al fine di ottenere l'eventuale ristoro dei danni patiti", nell'ambito dei due processi relativi al caso sulla presunta compravendita a prezzo gonfiato del capannone di via Bergamo a Cormano (Mi) da parte dell'ente che promuove la realizzazione di film, fiction Tv e altri prodotti televisivi sul territorio lombardo. "La Fondazione, che riveste la qualifica di persona offesa, ha già avviato - si legge in una nota - ogni più opportuna iniziativa volta alla tutela dei propri interessi: è stato, infatti, nominato l'avvocato Andrea Puccio quale proprio difensore di fiducia, con il supporto del quale ha deciso di costituirsi parte civile in giudizio, al fine di ottenere l'eventuale ristoro dei danni patiti". I due procedimenti sono quello con rito abbreviato in cui sono imputati l'ex presidente della fondazione Lfc Alberto Di Rubba e il commercialista Andrea Manzoni e quello in ordinario a carico dell'imprenditore edile Francesco Barachetti. Stando alle indagini della Guardia di Finanza di Milano, coordinate dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, Di Rubba, Manzoni e Barachetti insieme ad altri indagati avrebbero drenato 800 mila euro di fondi pubblici nell'ambito dell'acquisto dell'immobile in cui ha sede la Fondazione Lfc. (segue) (Rem)