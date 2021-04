I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: prodotti a base di Cbd venduti con presunte capacità curative, sequestrati nel MilaneseVenticinque confezioni di olio Cbd integrato con vitamina D pubblicizzati e venduti on line per le presunte proprietà terapeutiche e miracolose anti-Covid 19 sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas di Milano. Il provvedimento è stato eseguito in una piattaforma logistica ubicata nella provincia del capoluogo lombardo. Dal monitoraggio di siti di e-commerce nazionali effettuato dai militari del nucleo Aifa è emerso che i prodotti sequestrati, assertivamente vantanti proprietà terapeutiche anche per la cura del Covid-19, provenienti da una società rumena, erano venduti in assenza di autorizzazione sul territorio italiano. I militari del Nas di Milano hanno inoltre effettuato un sequestro amministrativo di 179 confezioni di cosmetici e 445 confezioni di prodotti, tutti a base di Cbd, in vari formati. Quest'ultimo provvedimento è stato adottato poiché detti prodotti risultavano privi di informazioni in lingua italiana sul loro utilizzo, con potenziale pericolo per la salute dei consumatori. Il valore dei sequestri operati ammonta a circa 44 mila euro. A completamento delle attività di controllo il Nas di Milano ha avviato altresì le procedure per l'inibizione all'accesso del sito web rumeno da parte degli utenti sul territorio nazionale. (segue) (Rem)