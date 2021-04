I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: Unioncamere Lombardia, nell'ultimo trimestre 2020 alloggi e ristorazione -36,2 per centoIl peggioramento della situazione sanitaria nel quarto trimestre ha colpito con particolare intensità le attività economiche del terziario lombardo, che si sono ulteriormente allontanate dai livelli di fatturato dell'anno precedente. Per il commercio al dettaglio la variazione tendenziale risulta pari al -4,2% (dopo il -0,7% del terzo trimestre), mentre per i servizi la perdita raggiunge il -8,7% (vs -7,3%). Dopo la ripresa evidenziata nei mesi estivi grazie alle riaperture, le misure restrittive adottate da ottobre hanno nuovamente penalizzato i settori, già colpiti duramente dal primo lockdown (alloggio e ristorazione, commercio non alimentare, servizi alla persona). A riferire i dati è Unioncamere Lombardia. Nei servizi la caduta del fatturato nel quarto trimestre non è estesa a tutti i comparti: commercio all'ingrosso e servizi alle imprese proseguono il recupero dei livelli di attività, con una variazione rispetto allo stesso periodo del 2019 che si attesta al -0,4% per il primo e al -2,8% per i secondi. (segue) (Rem)