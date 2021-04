I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuolabus dirottato: pg Milano, confermare in appello condanna a 24 anni per SyRibadire anche in appello la pena a 24 anni di reclusione inflitta a Ousseynou Sy, il 48enne condannato a luglio in primo grado a 24 anni di reclusione per il dirottamento dello scuolabus da Crema (Cr) a Paullo (Mi) con a bordo 53 persone tra bambini e adulti del 20 marzo 2019. Lo ha chiesto il sostituto procuratore generale Lucilla Tontodonati al termine della sua requisitoria nel processo di secondo grado davanti alla Corte di appello di assise di Milano. "Proprio nelle modalità dei fatti si evidenzia in modo chiarissimo la finalità di terrorismo", ha osservato la rappresentante della Procura generale definendo il bus di Autoguidovie una "bomba vagante" dopo che Sy "lo aveva fatto cospargere di benzina". "Le stesse dichiarazioni di Sy - ha evidenziato il sostituto pg - sono incentrate sul fatto di incidere sulle politiche migratorie" con l'azione di "condurre un sequestro di un bus con a bordo 50 minori e tre adulti". Inoltre il dirottamento - stando alla lettura dell'accusa - ha avuto come "scopo" quello "di intimidire la popolazione con un panico generalizzato". (Rem)