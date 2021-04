© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: condanna a morte per ex funzionari governativi uiguri - Due ex funzionari governativi uiguri nello Xinjiang cinese sono stati condannati a morte per aver svolto "attività separatiste". Lo ha annunciato il governo dello Xinjiang, tramite una nota pubblicata sul suo sito web ieri, 6 aprile. Shirzat Bawudun, ex capo del dipartimento di Giustizia dello Xinjiang, è stato condannato a morte con una sospensione di due anni della pena: "Bawudun aveva cospirato con un'organizzazione terroristica, riscosso tangenti e svolto attività separatiste", ha dichiarato il vicepresidente della Corte suprema del popolo dello Xinjiang, Wang Langtao, nel corso di una conferenza stampa. Bawudun è stato accusato di collusione con il Movimento islamico del Turkestan Orientale (Etim), organizzazione che gli usa hanno rimosso dalla loro lista delle organizzazioni terroristiche internazionali alla fine dello scorso anno. I contatti dell'ex funzionario con l'organizzazione risalirebbero 2003. Bawudun avrebbe anche fornito illegalmente "informazioni alle forze straniere". (segue) (Res)