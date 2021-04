I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: tornano in classe 5,6 milioni di alunni - La scuola torna in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. E’ oggi la giornata della ripresa con quasi 5,6 milioni di studenti che riprendono posto in classe, tra i banchi, lasciandosi alle spalle la Didattica a distanza (Dad). E’ la Lombardia la Regione con il maggior numero di ragazzi in classe, quasi 786 mila, 687 mila nel Lazio, 574 mila in Veneto e 484 mila in Campania. Il ritorno in presenza è una disposizione che non può essere derogata da provvedimenti delle Regioni. Per gli altri gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento in zona arancione mentre dove i numeri del contagio sono più alti si procede con la didattica a distanza garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. (segue) (Rin)