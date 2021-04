I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Costa, su AstraZeneca attendiamo Ema, applicheremo eventuali indicazioni - Su AstraZeneca "attendiamo tutti che l’Ema si esprima, si parla di alcune revisioni del cosiddetto bugiardino". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto su Cusano Italia Tv. "Per quanto riguarda le questioni legate all’età, sono valutazioni che Ema sta facendo, ad oggi non abbiamo elementi in tal senso. Ad oggi non vi è un’evidenza scientifica che metta in relazione i rari eventi avversi e la somministrazione del vaccino, è chiaro che è una situazione in costante monitoraggio e per quanto ci riguarda applicheremo le eventuali indicazioni", ha spiegato. "Non dimentichiamoci che parliamo di vaccini che prima di poter essere somministrati devono fare tutto un iter di sperimentazione e poi approvati da Ema e nel nostro caso da Aifa, con protocolli molto rigidi. Siamo garantiti e tutelati perché abbiamo un sistema di controllo e l’episodio che c’è stato della sospensione di AstraZeneca ha dimostrato che la farmaco vigilanza funziona”, ha aggiunto Costa. (segue) (Rin)