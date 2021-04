I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Orlando, vaccini nei luoghi di lavoro opportunità per il Paese e imprese - Il raggiungimento dell'accordo sulle modalità attraverso le quali i lavoratori, gli imprenditori, i titolari di imprese potranno vaccinarsi sui luoghi di lavoro "è una buona notizia per il Paese. E' stato un lavoro collettivo con le forze sociali e le imprese potranno rendersi disponibili come luogo di vaccinazione, sia quelle più piccole che le più grandi potendo utilizzare anche gli ambulatori dell'Inail". Lo afferma, in un video su Facebook, il ministro del Lavoro Andrea Orlando che definisce il protocollo "una opportunità in più per il paese e gli imprenditori ed è un passo in più per la sicurezza dei lavoratori". "Voglio ringraziare - conclude - tutti coloro, le istituzioni, le parti sociali, che hanno dato in queste ore un contributo determinante per raggiungere questo risultato, che ci consente di metterci sulla strada giusta per ripartire", conclude. (segue) (Rin)