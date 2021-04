Vaccino: Ronzulli (FI), bene accordo per somministrazione su luoghi lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo tra governo, sindacati e imprese per somministrare i vaccini anche nei luoghi di lavoro, la lotta al Covid "potrà procedere ancora più velocemente. Intensificare sempre più la campagna vaccinale resta la priorità ed è un bene che, come detto fin dal primo momento dal Generale Figliuolo, si lavori perché le somministrazioni avvengano ovunque sia possibile, in tutti i luoghi in cui sia presente un presidio sanitario. Adesso l'impegno deve essere quello di reperire quante più dosi possibile così da ottimizzare gli sforzi che si stanno facendo per correre più velocemente del Covid". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.(Com)