Covid: Tajani, serve un piano per le riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salute e lavoro sono due diritti e noi faremo di tutti per difenderli”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa sul decreto Sostegni. “La nostra presenza nel governo sarà costruttiva – ha spiegato -. Vogliamo farci carico di quell’Italia non garantita. Ci sono 4 milioni di piccole e medie imprese che stanno soffrendo in tutti i settori, dall’agricoltura al turismo. Per questo stiamo lavorando per presentare al governo un piano di riaperture. Siamo in maggioranza per incalzare il governo, per spingere affinché il governo possa fare di più e meglio, non stiamo lì a scaldare le poltrone, Dobbiamo dare certezze, senza impresa non c'è lavoro. Abbiamo già perso un milione di posti di lavoro e questa è una ferita profondissima per tutto il Paese”.(Rin)